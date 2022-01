Ko pride Tuchel, je tudi Pep za hip učenec

V nadaljevanju preberite:

Zvezdniški obračun nogometnega konca tedna bo na sporedu med prvimi – Manchester City bo v ponovitvi zadnjega finala lige prvakov že v soboto gostil Chelsea, spet bomo spremljali trenerski obračun starih znancev iz nemške lige Pepa Guardiole in Thomasa Tuchla, o katerem je Katalonec spet govoril z izbranimi besedami. Zadnji tekmi Cityja in Chelseaja sta se končali z izidom 1:0, modri so dobili najpomembnejšega – finale lige prvakov –, prvaki premier league pa so jih na začetku aktualne sezone nato premagali v prvenstvu na njihovem štadionu. Pred nedeljskim finalom španskega superpokala v Riadu je napeto v taboru madridskega Reala, saj se po pozitivnem testu branilca Daniela Carvajala bojijo dodatnih okužb z novim koronavirusom.