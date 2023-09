V italijanskem nogometu se je minuli konec tedna vse vrtelo okrog derbija della Madoninna med mestnima tekmecema iz prestolnice mode Milanom in Interjem. Črno-modri so bili boljši s kar 5:1 (Mkhitaryan 5, 69, Thuram 38, Čalhanoglu 79, Frattesi 93; Leao 57) in v Milanellu se je prižgal alarm.

»Ko si v težavah, pokliči Ibro,« se glasi milanska modrost. AC Milan bo že danes (21.00) igral uvodno srečanje lige prvakov proti Newcastlu, požar pa je pomagal gasiti tudi Zlatan Ibrahimović. Ibra je pred treningom prišel k bivšim soigralcem, po dolgem pogovoru s strategom Stefanom Piolijem se je zadržal tudi v garderobi rdeče-črnih.

Popularni Ibra trenutno vloge v klubu nima, čeprav povratka v prihodnje ne izključuje, s svojim obiskom pa je želel predvsem pomiriti igralce in vodstvo milanskega velikana. Dvoboj z Newcastlom bo zanje poseben tudi zaradi povratka Sandra Tonalija na San Siro.