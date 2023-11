Na štadionu Parken je United dobil lekcijo nepopustljivosti

V sredinem večeru je bilo ogromno na kocki v danski prestolnici, štadion Parken v Københavnu je pokal po šivih ob gostovanju Manchester Uniteda. Tekma se za domače ni začela najbolje, po dveh zadetkih nekdanjega igralca danskega kluba Rasmusa Højlunda je bilo že v 28. minuti 2:0 za United. Dvoboj se je zlomil ob nespametnem prekršku Marcusa Rashforda v 42. minuti, s katerim si je prislužil neposredni rdeč karton.

To je vlilo upanje domačinom, ki so prek Mohammeda Elyounoussija in Dioga Goncalvesa še pred koncem prvega polčasa prišli do izenačenja. A tam se dramatični razplet še ni končal, po enajstmetrovki v 69. minuti je Bruno Fernandes rdeče vrage znova popeljal v vodstvo, a nepopustljivi Danci se niso ustavili. Izenačil je Lerager, za izbruh navdušenja z zadetkom za 4:3 pa je v 87. minuti poskrbel najstnik Roony Bardghji. FC Copenhagen je vzel vse tri točke, United se v domovino vrača z ničlo, v Angliji jih nedvomno čaka pravi pekel, predvsem pa težko delo v lovu za osmino finala. Znašli so se namreč na zadnjem mestu v skupini A, a imata København in Galatasaray le točko naskoka pred zadnjima dvema tekmama.

Real zanesljivo, Bayern malo manj

Favorita za končno zmago Bayern in Real sta že potrdila svojo udeležbo v izločilnih bojih. Bavarci so imeli veliko dela z Galatasarayjem, do zadnjih 10 minut je semafor kazal 0:0, nato pa je Harry Kane z dvema zadetkoma pokazal vso svojo moč. V zadnjih tednih je Kane neustavljiv, gol Cedrica Bakambuja v zadnjih minutah tekme pa je bil premalo, da bi Galatasaray prišel do točke in končalo se je z 2:1.

Harry Kane je bil znova jeziček na tehtnici ob Bayernovi zmagi. FOTO: Michaela Rehle/AFP

Še bolj zanesljiv je bil madridski Real, ki je tudi brez načetega Juda Bellinghama s 3:0 odpravil Brago in je tako kot Bayern po štirih tekmah zbral vseh 12 točk. Tokrat so bili junaki belega baleta Brahim Diaz, Vinicius Junior in Rodrygo. Brez težav je tri točke vpisal tudi Arsenal, ki je z 2:0 (Trossard, Saka) odpravil Sevillo, je pa v drugem polčasu poškodbo obnovil Bukayo Saka, kar je pokvarilo večer Mikelu Arteti in navijačem Londončanov. PSV (De Jong) je z 1:0 ugnal Lens, Inter (Lautaro) pa z enakim rezultatom Salzburg.

Union Berlin vendarle do točke

V zgodnjem večernem terminu sta bili odigrani dve tekmi. Napoli je prevladoval v dvoboju z Unionom iz Berlina, v 30. minuti je bil gol Anguisse razveljavljen zaradi prekrška kapetana Di Lorenza pri podaji za gol, devet minut kasneje pa je tudi z veliko sreče žogo v gol Berlinčanov pospravil Politano. V 52. minuti je Union, ki mu letos nič ne gre po načrtih, vendarle prek Fofane uspel izenačiti in na koncu iztržil prvo točko v ligi prvakov.

Na drugi tekmi je Real Sociedad s 3:1 premagal Benfico, vse delo so opravili že do 21. minute, ko je semafor že kazal 3:0, nato je Brais Mendez zastreljal še enajstmetrovko, poraz Benfice pa je v drugem polčasu le omilil Rafa Silva.