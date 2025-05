Kolektiv, ki nagrajuje pogumne

V nadaljevanju preberite:

Kako naj selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek javnosti, strokovni in malo bolj laični – z njo prvovrstni govornik sicer vselej zlahka opravi –, verodostojno sporoči, da najbolj izpostavljeni Celjani, kot so Svit Sešlar, Mark Zabukovnik ali Tamar Svetlin, še niso dovolj dobri ali zreli za reprezentančni skok in preskok?

V desetletnem obdobju najmočnejšega Maribora, ki ga je sestavil Zlatko Zahović, tako rekoč ni bilo resnega vijoličnega kandidata za Srečka Katanca in Matjaža Keka. Edini, in ta je še vedno reprezentant, je Petar Stojanović. Argument, zakaj bi Celjani, ki so bili daleč od preboja v ligo prvakov, zdaj imeli štiri, pet ali še več mož za reprezentanco, ki je navduševala na evropskem prvenstvu, če vijolični, ki so dvakrat igrali v ligi prvakov, niso imeli več kot enega resnega ali nepogrešljivega fanta, bi deloma držal. Zakaj?