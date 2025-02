Albert Riera nima načrta B, stavi le na atraktivno in napadalno igro

V nadaljevanju preberite:

Četrtkova prva tekma dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige na štadionu Z'dežele proti ciprskemu Apoelu bo morda presodila Albertu Rieri. Toda tudi sodba njegovega dela in izkupička bo morala imeti nekaj več tehtnih strokovnih analiz, kot le čustvene, ki jih bolj kot ne vodijo trenerjeve filozofske in izzivalne razprave ali samosvoji pogledi. Zelo pomembna bo jasnovidnost vodilnih mož, česar pa vselej ne premorejo tudi največje svetovne avtoritete.

Celjani so obe letošnji tekmi izgubili. Obe bi lahko tudi zmagali. Po videnem bi jih morali. In prav nihče ne bi rekel, da so imeli srečo. Zmagovalca, Bravo in Maribor, sta jo imela. Edina celjska oziroma Rierova letošnja greha sta dolg jezik in slaba rezultata. Prvi ima preveč podobnosti z retoriko nekdanjih »jugo« trenerjev, ki so prišli v Slovenijo prodajat meglo o tem, da je žoga okrogla in so bili šarlatani, drugi je dejstvo.