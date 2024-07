Kolumbijci po hudem boju z igralcem manj zdržali nalete Urugvajcev

Kolumbijski nogometaši so razveselili svoje številne privržence v Charlottu v ZDA z zmago z 1:0 proti Urugvaju, s čimer so se uvrstili v finale pokala Amerike, kjer jih čakajo argentinski branilci naslova. Kapetan James Rodriguez je s strelom s kota zaposlil Jeffersona Lermo, ki je tri metre od mreže zdel z glavo v 39. minuti in odločil dvoboj.

James, nekdanji igralec Real Madrida in Bayerna iz Münchena, je s svojo levico dosegel šesto asistenco, rekord v tekmovanju, ter na vrhu podajalcev prehitel Lionela Messija, zvezdnika Argentine.

Stadion je prepeval »Kolumbija, Kolumbija« ob koncu napete tekme. Navijači so gol začutili, preden je ta padel. Kot eden so vstali, njihovi kriki so napolnili rumeno ograjen prostor. Nato sta na sceno stopila Rodriguez in Lerma.

Gol je bil dovolj, da se je Kolumbija uvrstila v svoj tretji finale Cope Americe, kjer bo skušala proti Messijevi druščini osvojiti drugi naslov celinskega prvaka po tistem iz leta 2001. Kolumbijci bodo skušali niz neporaženosti proti svetovnim prvakom podaljšati na 29 tekem, vleče se od začetka leta 2022.

Kolumbija je bila na nogah po zmagi njenih nogometašev. Ulice mest je preplavilo tisoče navijačev. FOTO: Joaquin Sarmiento/AFP

Toda Daniel Munoz je skoraj pokvaril zabavo urugvajskim pristašem. Tik pred polčasom si je z grobim udarcem s komolcem v prsi igralca PSG Manuela Ugarteja prislužil drugi rumeni karton in s tem izključitev (45.).

Pri številčni prednosti v drugem delu so se karte premešale, še bolj pa, ko je v 62. minuti selektor Kolumbije Nestor Lorenzo iz igre poslal Rodrigueza, ki je imel že rumeni karton. Tedaj je Urugvaj še bolj pritisnil na tekmeca. Številna premoč bi se skoraj pretvorila v izenačenje.

Luis Suarez je tako le nekaj minut po vstopu v igro z enim dotikom sprejel predložek Ugarteja. Njegov močan strel se je odbil od zunanjega dela vratnice. Urugvaju tudi v nadaljevanju ni uspelo izkoristiti nekaj ugodnih priložnosti. Mateus Uribe pa je na drugi strani v zadnji minuti zadel prečko.

Kolumbijsko slavje je bilo po zadnjem žvižgu sodnika pokvarjeno, ko sta se na tribunah sprli skupini navijačev in je morala posredovati policija.