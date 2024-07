Brazilski nogometaši izpadli že v četrtfinalu južnoameriškega prvenstva

Kolumbijci in Urugvajci so zadnji polfinalisti južnoameriškega prvenstva v ZDA. Medtem ko so slednji v četrtfinalu po enajstmetrovkah s 4:2 izločili favorizirane brazilske nogometaše, so Kolumbijci kar s 5:0 odpravili igralce Paname.

Ker se je redni del in podaljšek tekme med Urugvajem in Brazilijo razpletel brez zadetkov, so o polfinalistu odločali streli z bele točke. Izbranci selektorja Marcela Bielse so na koncu slavili zmago s 4:2. Brazilci so »loterijo« začeli slabo, saj je urugvajski vratar Sergio Rochet ubranil že prvo enajstmetrovko Ederju Militu, Douglas Luiz pa je nato v tretji seriji zadel le okvir gola.

Tudi Urugvajci enajstmetrovk niso izvedli brez napak, saj je v četrti seriji brazilski čuvaj mreže Alisson ubranil strel Joseju Marii Gimenezu, a je nato v peti zmago potrdil Manuel Ugarte. Zmagovalci so do velikega uspeha prišli števično oslabljeni, saj so od 74. minute igral le z desetimi možmi. Nahitan Nandez je namreč po prekršku nad Rodrygom in ogledu posnetka prejel rdeči karton.

Douglas Luiz ni skrival razočaranja po zgrešeni enajstmetrovki. FOTO: Kevork Djansezian/AFP

V sredo se bodo Urugvajci v polfinalu pomerili s Kolumbijci, ki v četrtfinalu niso imela težkega dela, potem ko so v Glendalu visoko premagali reprezentante Paname. Že v osmi minuti je prvi gol zabil Jhon Cordoba, sedem minut pozneje je bil z bele točke natančen James Rodriguez, pred koncem prvega polčasa pa je po Rodriguezovi podaji na 3:0 povišal Luis Diaz. Kolumbijci, ki so neporaženi že 27 tekem zapored, niso popuščali in so v nadaljevanju dosegli še dva gola, uspešna sta bila Richard Rios (70.) in Miguel Borja z bele točke v sodnikovem dodatku.

V drugem polfinalu bodo svetovni in južnoameriški prvaki Argentinci skušali v torek upravičiti vlogo favoritov proti Kanadčanom, oboji so v petek napredovali po enajstmetrovkah. Argentina je premagala Ekvador, Kanada pa Venezuelo.