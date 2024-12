Van Nistelrooy primerjal Leicester in Real: Če zamenjaš klubske grbe, je podobno

Nizozemski trener Ruud van Nistelrooy, ki je vodenje Leicester Cityja uradno prevzel v soboto, potem ko je vodstvo kluba prekinilo sodelovanje z nekdanjim trenerjem Stevom Cooperjem po dvanajstih tekmah. Na včerajšnji tiskovni konferenci pred današnjo tekmo v angleškem prvenstvu proti West Hamu je 48-letni Nizozemec spregovoril o odhodu iz kluba, katerega novi trener je Portugalec Ruben Amorim.

»Bil sem zelo razočaran in odhod me je prizadel. Kot pomočnik bi sprejel delo zgolj pri Unitedu, saj imam stike z ljudmi v klubu in z navijači. Na koncu sem razumel, da je treba oditi, saj razumem novega trenerja. O tem sem se pogovoril z Rubenom, pogovor je bil spoštljiv, od človeka do človeka, od trenerja do trenerja in to mi je zelo pomagalo, da sem nadaljeval in takoj začel pogajanja za nove priložnosti, kar mi je seveda izboljšalo razpoloženje,« je odhod iz Manchestra pojasnil Van Nistelrooy.

Rdečim vragom, za katere je kot igralec zbral 219 nastopov in prispeval 150 zadetkov, se je kot pomočnik trenerju Eriku ten Hagu pridružil julija. Ko so Ten Haga pri klubu odslovili, je Van Nistelrooy postal začasni trener. Na štirih tekmah je zbral tri zmage in remi. Naslednjo priložnost je kot glavni trener dobil v Leicestru.

»Vodenje tega kluba in te skupine igralcev ter predstavljanje Leicestra v premier ligi ... sem navdušen in ponosen, da sem dobil to priložnost. Pogovori, ki sem jih imel z lastnikom in direktorjem, so bili zelo dobri,« je povedal Nizozemec, ki so ga presenetili kakovostni vadbeni objekti.

»Vsi ti pravijo, kako dobri so tukajšnji prostori, a težko verjameš, ko prideš in jih vidiš na lastne oči. Pred letom dni sem se v Madridu srečal z Ancelottijem, ko sem bil z njim in videl tamkajšnje objekt ... če zamenjaš klubske grbe, je podobno. To je fantastično in priložnost za mlade igralce ter vse igralce, da izkoristijo vse, kar je mogoče, da se razvijejo, da postanejo boljši igralci,« je klubske prostore, namenjene treningom, pohvalil nekdanji igralec, ki je imel do leta 2015 rekord v premier ligi za največ zaporednih tekem z doseženim zadetkom. Ta rekord je zrušil Jamie Vardy, legendarni kapetan lisic, ki je zadel na enajstih zaporednih tekmah.

Jamie Vardy je na dvanajstih tekmah v tej sezoni zbral štiri gole in dve podaji. FOTO: Chris Radburn/Reuters

»Takrat sem tvitnil o podrtem rekordu in mu zaželel vse dobro. Devet let pozneje sem prišel sem. Nenavadno je, da se je to zgodilo, a je dobra zgodba,« je povedal o Vardyju. »Še vedno je uspešen in mislim, da je odličen napadalec, zato je super, da je v ekipi.«

Leicester City je z devetimi točkami trenutno na 17. mestu v angleškem prvenstvu. Od mest v coni izpada ga ločuje le boljša razlika med danimi in prejetimi zadetki. Danes lisice čaka West Hama, ki zaseda 14. mesto.