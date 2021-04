Konec tedna bodo oživeli štirje Slovenci v ameriški MLS

»Austin je bil nogometno mesto še pred našim klubom«

Nekdanji Mariborčan Žan Kolmanič je zadnji slovenski legionar, ki je odšel igrat noogmet v ZDA. FOTO: Tadej Regent

Konec tedna bo zaživela nova sezona severnoameriške nogometne lige MLS. V njej bodo tudi štirje Slovenci,pri Portlandu,pri Montrealu,pri Chicagu terpri novincu Austinu. Slednji ima v svoji lastniški shemi znano ime, oskarjevca, ki je pred sezono previdno optimističen.Hollywoodski zvezdnik je manjšinskiki je pred kratkim iz Maribora pripeljal bočnega branilca Žana Kolmaniča. V klubu ne želi biti le nekakšna maskota. »Vedno sem sanjal o tem, da bi pomagal graditi moštvo. Vedno sem študiral izjemne organizacije, ki so bile dolgo uspešne, na primer Novo Zelandijo v ragbiju ali New England Patriots v ameriškem nogometu,« je razmišljal 51-letni igralec.so ustanovili leta 2018, po novem bo igral na novem štadionu z. Franšiza iz najhitreje rastočega velikega ameriškega mesta je že prodala vseh 15.500 sezonskih vstopnic, še 15.000 pa jih je na čakalnem seznamu. »Austin je bil nogometno mesto še pred našim klubom,« je dejal McConaughey in dodal, da je Austin zelo raznoliko mesto. »Nogomet je globalna igra, v našem mestu so ljudje z vsega sveta, ampak v njem niso imeli ekipe, za katero bi navijali. Zato je bil čas zanjo,« je dodal zvezdnik.Austin bo sezono začel v noči na nedeljo z gostovanjem. »Kako uspešni smo lahko v prvem letu? Bomo videli. Toda kluba nismo zgradili v enem dnevu. Ne bomo le neka modna muha,« je še poudaril McConaughey. Strunovbo sezono začel v soboto s tekmo proti, Berićevbo v noči na nedeljo gostil nekdanji klubNew England, Ivačičevpa bo dan zatem gostoval v Vancouvru.Na uradni spletni strani lige največ možnosti za naslov prvaka dajejo branilcu naslova, sledijo pa LAFC, Portland, Philadelphia in Minnesota.