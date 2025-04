Maribor: realnost obramba drugega mesta in drastičen rez

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v Ajdovščini naredila majhen korak proti šampionski zvezdici, v velikega ga je v zadnji tekmi 28. kola 1. SNL v Domžalah podaljšal Maribor. Vijolični so, kot pred tedni zeleno-beli, izgubili proti zadnjim na lestvici in krizo tako poglobili, da bi lahko celo zapravili drugo mesto.

Vse oči so, namesto v Celje, kjer bo v četrtek z gostovanjem Fiorentine vrhunski spektakel evropske ravni, uprte v Ljudski vrt. Se je (ali se bo?) eksperiment s trenerskim debitantom Boštjanom Cesarjem, ki je zaradi bolezni izpustil tekmo v Domžalah, končal, je bilo že v nedeljskem burnem večeru v vijoličnem upravljavskem štabu glavna tema. Razpleta ni težko predvideti, v Ljudskem vrtu je (bo) prišlo do novega obsežnega remonta, v katerem bodo turški vlagatelji hočeš-nočeš morali upoštevati tudi domače želje. Neznanka je le, kdo bo zastopal »domače«, aktualni so, kot se izkazuje, del problema, in ne del rešitve.

Mariborčani bodo, in brez prvega strelca Benjamina Tetteha ter z neuglašenimi tujci, odslej branili drugo mesto in ne napadali prvega, za katerim s tekmo manj zaostajajo ducat točk. Če jim to (še) ni jasno, potem jim ne pomagajo niti molitve.