Olimpijina šampionska pot se nadaljuje pod Lendavskimi goricami

Odlična predstava brez srečnega konca ob porazu z 1:2 proti Fiorentini, a z upanjem, da lahko v četrtek v Firencah Celjani uprizorijo nogometno senzacijo leta v Evropi, ne bo vplivala na Olimpijino pot proti naslovu državnega prvaka. V 30. kolu se bo nadaljevala danes v Lendavi.

Olimpijin urnik tekem jezi trener Victorja Sancheza, tekmece pa sodniki, ki naj bi pihali v zeleno-belo jadro. A podobno je tudi v drugih ligah, najboljši naj bi vedno imeli sodniško podporo. Lep primer je bil dvoboj Celja in Fiorentine. Felix Zwayer ni naredil večjih napak, a mejne odločitve so šle v prid večjih. Lendavčani so imeli 24 ur več počitka, a Sanchez je to že predvidel. Proti Koprčanom ni uporabil najboljših in dosegel, kar je želel. V njegovem pragmatičnem pristopu je bila točka proti Koprčanom dovolj, Mariborčanom, ki morajo še nadomestiti dve tekmi, pa je vrnila nekaj upanja.

Derbi kola bo v Stožicah, kjer bo v zadnjem obdobju brezzobi Bravo gostil ranjeni Maribor, pri katerem ni šlo brez notranje konsolidacije. V njej je imel glavno vlogo odpisani Josip Iličić. Turške šefe je ujezila odločitev, da je bil kot zadnji morebitni rešitelj v Domžalah prav Jojo. To ni bilo v načrtu, ker je že dolgo odpisan.