Koprski branilec dvakrat v polno, a je derbi ostal brez zmagovalca

V nadaljevanju 29. kola državnega prvenstva so nogometaši Olimpije gostili Koprčane. Derbi se je razpletel brez zmagovalca z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Sprva se je jeziček na tehtnici prevesil na domačo stran. V 62. minuti je namreč koprski branilec Maj Mittendorfer premagal lastnega vratarja Luko Baša. Toda veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo. Že 17 minut pozneje je semafor kazal 1:1, potem ko je Mittendorfer zatresel še pravo mrežo.

To je bil tudi končni izid derbija 29. kola 1. SNL, v katerem so imeli Ljubljančani večjo posest žoge (v odstotkih 52:48 %), Koprčani pa so sprožili strel več tako v okvir vrat (3:2) kot tudi nasploh (10:9). Olimpija je na ta način še potrdila vodstvo na prvenstveni lestvici, na kateri ima zdaj pred drugouvrščenim Mariborom, ki je resda odigral dve tekmi manj, trinajst točk naskoka. Koper s tekmo manj zaostaja za dodatne tri točke.

Zmaje naslednji dvoboj čaka že v soboto (17.30), ko bodo gostovali pri igralcih Nafte, Koprčani pa bodo v nedeljo (15.00) gostili nogometaše Primorja.

Jutri bosta na sporedu še tekmi Primorje – Bravo (16.00) in Mura – Domžale (18.15).