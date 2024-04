Koper z novim trenerjem

Nogometni prvoligaš Koper je zaradi slabih rezultatov prekinil sodelovanje s trenerjem Aleksandrom Radosavljevićem. Ta je Koprčane prevzel v zimskem premoru, nato pa z njim vpisal tri zmage, neodločen izid in šest porazov, zadnjega v sredo po enajstmetrovkah v četrtfinalu pokala proti Muri. Zamenjal ga bo Oliver Bogatinov.

Novico je uradno na svoji spletni strani potrdil klub z Obale in zapisal, da bo Bogatinov z ekipo v petek opravil že prvi trening.

Bogatinov, ki bo po Zoranu Zeljkoviću, Safetu Hadžiću in Radosavljeviću, ki je bil pred tem selektor slovenske vrste do 16 let, četrti strateg Kopra v sezoni, je pred kratkim sporazumno prekinil pogodbo s Kalcerjem iz Radomelj, prav ta pa bo v soboto naslednji tekmec Koprčanov v Prvi ligi Telemach.

Koper je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice, Radomlje pa so zadnje. Bogatinov je v Kopru, kjer je tudi igral, vodil mladinski pogon, bil pomočnik trenerja v sezoni, ko se je Koper veselil naslova državnega prvaka, ter opravljal funkcijo športnega in finančnega direktorja.

Zdaj se bo pri Kopru prvič preizkusil še v vlogi glavnega trenerja. Pomagal mu bo Igor Božič, do nedavnega trener mladincev, medtem ko v preostalem trenerskem štabu ne bo prišlo do sprememb, so še zapisali pri Kopru.