Koprčani grozijo: Če bo vsaj milimeter možnosti, se bomo pritožili

Enaintrideseta prvoligaška nogometna sezona se je končala s slavjem Maribora. Ta si je svoj 16. naslov državnega prvaka zagotovil v nedeljo v zadnjem kolu na gostovanju pri Muri v Murski Soboti. Čeprav je tudi za njim turbulentna sezona, je do naslova na koncu prišel zasluženo. Sezono, v kateri je bil prvič na vseh tekmah prisoten Var, ki je požel nekaj mešanih odzivov, sta bolj ali manj povsem zaznamovala Maribor in Koper. Ta dva sta bila na vrhu lestvic v 34 od 36 kol, le na začetku sezone sta se tam znašla Tabor in Olimpija.

Maribor je sezono začel s Simonom Rožmanom, a ga je septembra zamenjal Radovan Karanović. Takrat na Štajerskem ni šlo vse po željah, saj je prednjačil Koper z Zoranom Zeljkovićem na čelu. Če je slednji proti vsem pričakovanjem ves čas vodil bitko za prvaka, pa so vijolični na prave obrate prišli po zamenjavi oziroma v drugem delu sezone. V tem pa so spet skorajda zapravili kapital, saj je Koper v 34. kolu spet končal na vrhu lestvice. Toda po osvojitvi pokalnega tekmovanja so Primorci nato v predzadnjem kolu pokleknili pred v drugi polovici sezone hajdukovsko osveženimi Radomljami in se sami oddaljili od svojega drugega, Mariboru pa odprli pot do rekordnega 16. naslova.

Do tega so prišli Štajerci, ki jih čaka nastop v prvem kolu kvalifikacij za ligo prvakov, tekmeca bodo dobili 14. junija, sami pa bodo med nosilci. Preostala »evropska« mesta v Sloveniji so zasedli Koper (drugo kolo kvalifikacij konferenčne lige), Olimpija, ki se ji tudi po prihodu Roberta Prosinečkega ni uspelo resno vključiti v boj za vrh, in Mura (obe ekipi prvo kolo kvalifikacij konferenčne lige), ki je po odhodu Anteja Šimundže in prihodu Damirja Čontale izgubila naslov, a si vseeno priigrala osnovni cilj z Evropo.

Karanović: Maribor mora narediti korak naprej

»Smo se že pogovarjali glede prihodnosti. Maribor mora narediti korak naprej, saj nas druge ekipe dohitevajo, liga je postala zelo izenačena. Čestitam tudi Kopru za vse, kar je naredil, ampak mi bomo res morali narediti korak naprej,« je kratkoročen pogled v prihodnost pokomentiral Karanović.

Iz lige je izpadel Aluminij, za mesto v prihodnji prvoligaški sezoni pa se bosta 26. in 29. maja merila sežanski Tabor in Triglav. Iz 2. SNL se vrača Gorica.

V Kopru nezadovoljni z razpletom

Če so pri Mariboru zadovoljni z razpletom, pa je povsem drugačnega mnenja šef Kopra Ante Guberac. Ta je namreč prepričan, da očitki, da je Maribor ponudil premije Radomljam in da je ponudil pogodbo pred zadnjo tekmo suspendiranemu Murinemu vratarju Marku Zalokarju, zahtevajo preiskavo Nogometne zveze Slovenije (NZS).

»Mi smo prvaki! Kar je zadnje tedne počel Maribor, umazal je ligo, izgubil sem spoštovanje do Maribora ... NZS ima teden dni časa. Če bo vsaj en milimeter možnosti, bomo oporekali,« je za MMC RTVSLO povedal Guberac in dodal: »To je sramota, kar je počel Maribor! Izpodbijali bomo razplet prvenstva! Pokal nam ni prinesel ničesar, saj smo že bili v Evropi, prinesel nam je le težave.«

Najboljši v sezoni

Ob koncu sezone pa je postala znana tudi najboljša enajsterica pravkar končane sezone. Po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, v katerem so glasove prispevali prvoligaški nogometaši, več kot 800 nogometnih trenerjev, članov ZNTS, 12 športnih redakcij medijskih hiš in več kot 3600 navijačev, je v njej največ članov Maribora.

Enajsterico sestavljajo vratar Ažbe Jug (Maribor), branilci Nemanja Mitrović (Maribor), Žan Žužek (Koper), Gregor Sikošek (Maribor) in Martin Milec (Maribor), vezisti Tomi Horvat (Mura), Kaheem Parris (Koper) in Antoine Makoumbou (Maribor) ter napadalci Ognjen Mudrinski (Maribor), Lamin Colley (Koper) in Mustafa Nukić (Olimpija Ljubljana).

Najboljši igralec sezone je Mudrinski, mladi igralec Horvat, trener pa strateg Kopra Zeljković. »Ne morem reči, da nisem verjel v to. Sem samozavesten, vem, koliko lahko dam. Kdaj pa kdaj pride slabša tekma, ampak moraš biti psihično močan, da prideš iz tega. Sem pa hvaležen soigralcem, saj brez njihovih podaj ne bi dosegel vseh teh golov,« je dejal Mudrinski, čigar nadaljnja kariera v Mariboru je še pod vprašajem, saj ima še enoletno pogodbo na Poljskem.

Sezona v številkah

V povzetku sezone v številkah bi veljalo izpostaviti najboljšega strelca Mudrinskega s 17 goli ter najboljša podajalca Mitjo Lotriča iz Mure in Matica Vrbanca iz Celja s sedmimi asistencami. Gledalci, ki se jih je po podatkih uradne spletne strani lige na tekmah povprečno zbralo 993 (v 2019/20 jih je bilo 1043, v 2018/19 pa 1462), so v povprečju videli 2,54 gola na tekmo.

Torej malenkost več kot v prejšnji sezoni, ki je bila z 2,34 gola na tekmo najbolj skromna v zadnjih desetih letih. Sicer pa je bilo letošnje povprečje četrto najslabše v desetletju, v katerem sta prednjačili sezoni 2019/20 in 2018/19, ko so nogometaši dosegli po 3,02 oziroma 3,07 gola na tekmo.

Za primerjavo z najboljšimi petimi ligami: v Italiji so v tej sezoni v povprečju dosegali po približno 2,8 gola, v Španiji 2,5, v Nemčiji 3,12, v Angliji 2,8, v Franciji pa prav tako 2,8 gola na tekmo.