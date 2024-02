Korejci so selektorjevo neverjetno potovanje zaključil z odstavitvijo

Nemški nogometni strokovnjak Jürgen Klinsmann ni več selektor reprezentance Južne Koreje, poročata tiskovni agenciji dpa in AFP. Gre za napovedano in pričakovano potezo. Devetinpetdesetletni nekdanji nemški selektor ni izpolnil pričakovanj in Južne Koreje ni popeljal do finala azijskega prvenstva v Dohi. Neuspeh korejskih nogometašev na azijskem prvenstvu je vznemiril tudi politike. Del najbolj jeznih je že takoj po slovesu zahtevalo odstavitev nekdanjega odličnega napadalca.

Južna Koreja je v polfinalu doživela presenetljivi poraz proti Jordaniji, ki je favorite turnirja izločila z 2:0.

»Po tehtnem premisleku smo se odločili za zamenjavo selektorja,« je na novinarski konferenci povedal predsednik zveze Chung Mong-gyu, ki je Nemca odpustil po slabem letu na čelu ekipe. Klinsmann je imel sicer podpisano pogodbo do leta 2026.

»Klinsmann kot glavni trener ni pokazal vodstvenih sposobnosti, ki se pričakujejo od selektorja. Na področjih, ki segajo od taktike, vodenja, do odnosa do dela in drugih področij, potrebnih za konkurenčnost ekipe,« je dejal prvi mož zveze.

»Klinsmannov odnos in tekmovalnost kot trenerja nista izpolnila pričakovanj. Zato smo se pred kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo 2026 odločili spremeniti smer.«

Zdaj že nekdanji glavni trener je v petek v sporočilu na družbenih medijih dejal, da je bila njegova misija v Južni Koreji »neverjetno potovanje« in se zahvalil igralcem.

Ni šlo za sporazumno odločitev. Nekdanji nemški reprezentant ni prevzel odgovornosti in je želel nadaljevati delo. A na njegovi strani niso bili mediji in navijači, ki so od zveze zahtevali spremembe.

Južnokorejski mediji Nemca krivijo za slabo vzdušje v reprezentanci. Na predvečer odločilne tekme je prišlo do pretepa, v katerem naj bi po večerji sodelovala zvezdnika, Lee Kang-In iz PSG in Son Heung-mina iz Tottenhama, šlo naj bi za spor mlajše generacije proti starejši. Son si je v incidentu poškodoval prst.