Kovač za uvod ni bil sreče kovač v Dortmundu

Zadnji nemški nogometni prvak Bayer je v 21. kolu domačega prvenstva v Wolfsburgu osvojil točko. Po tekmi brez golov ostaja na drugem mestu na razpredelnici, vodilni Bayern iz Münchna, ki je v petek doma premagal Werder iz Bremna s 3:0, ima zdaj osem točk prednosti pred zasedbo iz Leverkusna.

Stuttgart je na kultnem dortmundskem štadionu Westfalen proti Borussii osvojil vse tri točke in napredoval na četrto mesto. Gostujoča ekipa je povedla v 50. minuti po avtogolu Waldemarja Antona, na 2:0 pa je 12 minut kasneje povišal Jeff Chabot. Izbranci novega domačega trenerja Nika Kovača, ki se je na vročo klop rumeno-črnih usedel 2. februarja, so znižali po golu Juliana Brandta v 82. minuti, do konca tekme pa nato niso dosegli izenačujočega gola.

Borussia iz Mönchengladbacha in tretjeuvrščeni Eintracht iz Frankfurta sta se razšla z 1:1. Za gostitelje je zadel Tim Kleindienst (26.), za goste pa Francoz Hugo Ekitike (31.).

V nedeljo bosta na sporedu še dve tekmi. Holstein Kiel Davida Zeca bo gostil Bochum, Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla pa St. Pauli iz Hamburga.

Harry Kane (Bayern) je z 21 goli tudi na vrhu razpredelnice strelcev v nemškem prvenstvu. Egipčan Omar Marmuš (Eintracht) je pred ohodom k Manchester Cityju dosegel 15, Čeh Patrik Schick (Bayer Leverkusen) pa 14 zadetkov. Šeško je v tej sezoni dosegel osem golov za Leipzig, njegov soigralec Kampl in Zec (Kiel) pa po enega.