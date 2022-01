Kriptovalute in NFT postavljajo na glavo poslovni model v športu

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju je revolucija poslovnega modela v športni, predvsem nogometni industriji, ki bi jo lahko sprožila tehnologija veriženja blokov (blockchain) oziroma kriptovalute in žetoni, ki temeljijo na njej. Največje kriptomenjalnice in druga povezana podjetja izrivajo športne stavnice z oglaševalskega trga v športu, klubi in športne zveze pa želijo tudi sami iztržiti čim več finančnih sredstev v kriptosvetu.

Športna družina je zgolj lani zabeležila 188 poslov s kriptopodjetji (488 % več kot predlani), s tem pa ustvarila 540 milijonov evrov denarnega toka (3488 % več kot leta 2020). Gre za rast po krivulji eksponentne funkcije, toda to je vsaj delno pričakovano. Preverite, kaj to pomeni za vrhunski šport, kaj se bo spremenilo. Navsezadnje nekateri klubi že plačujejo igralce v bitcoinu, navsezadnje tudi PSG delno financira Lionela Messija z itržkom od prodaje NFT.