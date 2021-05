Kylian Mbappe želi biti del pariške zgodovine

Francoski zvezdnikše ni najboljši nogometaš na svetu, a je najvrednejši. Komaj 22-letnega najhitrejšega napadalca na svetu prav nič ne vznemirja prestižni naziv»Ostajam na trdnih tleh,« je odgovoril na vprašanje za TF1 in nadaljeval: »Denar ne gre v moj žep. O tem ne razmišljam. Vsak dan uživam in vem, da imam veliko sreče. Vse, kar si želim, so zmage. Z življenjem sem zadovoljen. Resda bi si želel, da bi bilo kdaj mirnejše, a so pozitivne in negativne strani,« je povedal svetovni prvak in drugi z lestvice najdražjih prestopov v zgodovini. Pred njim je le klubski soigralecMbappeja in Paris Saint Germain po pokalnem zmagoslavju proti Monacu, v katerem je nekdanji član monaškega kluba zabil gol za 2:0, čaka v nedeljo še zadnje prvenstveno dejanje. PSG gostuje pri Brestu, vodilni Lille pri Angersu. Tretji Monaco, ki brani uvrstitev v kvalifikacije za ligo prvakov pred Lyonom, gostuje pri Lensu.Pariški klub in mladi nogometni zvezdnik imata še eno misijo pred krajšimi počitnicami in evropskim prvenstvom. Čakaju ju pogovori o podaljšanju pogodbe.»Ko igraš za Paris Saint-Germain, za enega od največjih klubov na svetu in največjega v državi, šteje vsaka lovorika in gre v zgodovino. In še, PSG je mlad klub in želimo biti del zgodovine,« je po malem namignil, da bo vendarle ostal v Parizu, čeprav pri Real upajo o njegovem prihodu v Madrid.