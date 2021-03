Laporta: Če ne postanem predsednik, bo Messi odšel

Pri katalonskem nogometnem velikanu Barceloni se zaostruje bitka kandidatov za novega predsednika, ki bo znan 7. marca.Eden izmed kandidatov je tudi nekdanji predsednik, ki je šel pri lobiranju za glasove tako daleč, da je izjavil, da bo prvi zvezdnik moštvaostal le v primeru njegove izvolitve.»Z njim imava odličen odnos in razmislil bo o vsakem mojem predlogu. Če ne zmagam, sem prepričan, da bo zapustil klub. Ne želi le denarja, ampak konkurenčno moštvo. Prepričan sem, da mi bo prisluhnil, kot sem tudi prepričan, da bo odšel v primeru izvolitve drugega kandidata,« trdi Laporta, ki je bil na predsedniškem položaju že med letoma 2003 in 2010.Njegova protikandidata stain, v nedeljo pa bo dokončno znano, kdo bo nasledil, ki je s svojega položaja predčasno odstopil lanskega oktobra, včeraj pa ga je v Barceloni zaslišal preiskovalni sodnik v zvezi z domnevnimi poneverbami pri poslih kluba.Novi predsednik Barcelone bo imel številne izzive, glavni pa bo najti sredstva za pokritje ogromnih dolgov in rešiti klub pred grozečim stečajem.