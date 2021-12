Lazio ujel Romo in Juventus, Belec na klopi za spopad s Handanovićem

Nogometaši rimskega Lazia so v italijanski prestolnici s 3:1 ugnali Genoo in na lestvici s tekmo več ujeli mestnega tekmeca Romo na šestem in Juventus na sedmem mestu v serie A. Ekipa slovitega trenerja Maurizia Sarrija je prvi polčas dobila z golom Pedra Rodrigueza v 36. minuti, za izdatnejšo prednost sinje modrih pa je v 75. minuti poskrbel Francesco Acerbi. Dvoboj je v korist orlov dokončno odločil Mattia Zaccagni v 81. minuti, častni zadetek za goste iz ligurskega pristanišča pa je pet minut kasneje prispeval Filippo Melegoni.

Inter je pred večerno tekmo s Salernitano potrdil, da je z danskim vezistom Christianom Eriksnom sporazumno razdrl pogodbo. Eriksen, ki se je po zastoju srca zgrudil med tekmo uvodnega kola skupinskega dela eura 2020 v domačem Copenhagnu, je potreboval oživljanje na zelenici, kljub popolnemu okrevanju in vstavitvi spodbujevalnika pa mu trenutni pravilnik Italijanske nogometne zveze ne dovoljuje nastopov na Apeninskem polotoku na najvišji ravni. »Klub in celotna črno-modra družina mu pošilja objem in mu želi vse najboljše v prihodnje,« so zapisali pri Interju.

Večerni obračun bo na sporedu v Salernu, kjer bo gostoval branilec naslova in trenutno vodilna ekipa državnega prvenstva, milanski Inter. Samir Handanović bo tekmo začel v prvi postavi, pri Salernitani pa bo priložnost med vratnicama namesto Vida Belca, ki je na klopi, dobil Vincenzo Fiorillo. Salernitana po preboju med elito v minuli sezoni zaseda zadnje, 20. mesto v serie A, zapleta se tudi z iskanjem novih lastnikov, kar bi lahko v najslabšem primeru privedlo do izključitve južnjakov iz letošnje sezone. Laziev predsednik Claudio Lotito je (bil) namreč močno povezan z upravo Salernitane, kjer deluje njegov sin, zato bi lahko prišlo do navzkrižja interesov.