Leipzig naprej s Kevinom Kamplom, Atalanta brez Josipa Ilićića

Nogometaši Atalante in Leipziga so se uvrstili v osmino finala evropske lige. Atalanta je brez Josipa Iličića na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala v gosteh s 3:0 odpravila Olympiakos, Leipzig pa je s Kevinom Kamplom s 3:1 ugnal Real Sociedad.

Atalanta je prišla v Pirej s prednostjo z 2:1 s prve tekme, tokrat pa je svoje delo opravila še bolj suvereno, pri čemer je bil junak tekme Ukrajinec Ruslan Malinovskij, ki je zadel v 67. in 69. minuti, obakrat pa po zadetku pokazal na napis na majici, s katerim je opozoril na ruski vojaški napad na njegovo domovino. Prvi gol na tekmi je sicer dosegel Joakim Maehle.

V San Sebastianu pa sta moči merili ekipi, ki sta se na prvi tekmi razšli z 2:2. Tokrat pa je bil Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl igral do 90. minute, uspešnejši. Nemci so prešli v vodstvo v 39. minuti, najprej je Andre Silva zapravil enajstmetrovko, žogo pa je potem v mrežo pospravil Willi Orban. Silva pa je nato zadel v 59. minuti iz igre, končni izid pa je z bele pike postavil Emil Forsberg. Vmes je v 67. minuti za Špance zadel Martin Zubimendi.

Jordi Alba je prvi načel mrežo Napolija. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Barceloni derbi v Neaplju

Sicer pa sta se v osmino finala prebila še Sevilla, ki je prvo tekmo dobila s 3:1, danes pa je proti zagrebškemu Dinamu izgubila z 0:1, ter Porto, ki je izločil Lazio. Prvo tekmo je dobil z 2:1, danes pa sta se ekipi razšli z 2:2. Obračun Napolija in Barcelone je pripadel slednji, ki je v Neaplju zmagala s 4:2 (prva tekma 1:1), Jordi Alba, Frenkie de Jong in Gerard Pique so za Barcelono zadeli že v prvem polčasu, Pierre-Emerick Aubameyang pa v drugem. Lorenzo Insigne z 11-m in Matteo Politano sta bila strelca za Italijane.

Betis Sevilla in Zenit St. Peterburg sta se danes razšla z 0:0, kar pomeni, da je napredovala španska zasedba, ki je prvo tekmo dobila s 3:2, Glasgow Rangers in Borussia Dortmund pa sta igrala 2:2, Škoti pa so prvo tekmo dobili s 4:2 in se tako prebili med 16.

V povratnem dvoboju osmine finala konferenčne lige je Dejan Petrovič igral od 81. minute za Rapid, ki ga je Vitesse ugnal z 2:0 in izločil (na prvi tekmi so zmagali Dunajčani z 2:1), Miha Zajc pa zaradi kartonov ni nastopil za Fenerbahče, ki je še drugič izgubil s praško Slavio z 2:3.