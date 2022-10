Lepotice se bodo morale v Katarju brzdati

Dekleta in žene angleških nogometašev, t. i. wags, so stalno v objektivih britanskih tabloidov in pogosto znajo s svojim razuzdanim obnašanjem sprožiti tudi krizo v reprezentanci treh levov na velikih tekmovanjih, še zlasti, kadar rezultati niso dobri.

V Katarju, ki bo kmalu gostil svetovno prvenstvo, so pravila posebej stroga. Da ne bi prišlo do neljubih dogodkov, ki bi rušili harmonijo v ekipi, je je angleška nogometna zveza (FA) na skrivnem sestanku z boljšimi polovicami zvezdnikov določila poseben kodeks obnašanja. Glavno sporočilo lepoticam je: »Niste nad zakonom.«

Žena Harryja Kanea, Kate, bo morala paziti, kje dela selfije. FOTO: instagram

Dekleta ne smejo izstopati z oblačili, kratka krila so prepovedana, ramena morajo biti zakrita. V javnosti se ni dovoljeno pobljubljati ali kako drugače izražati naklonjenost, prepovedano je pitje alkohola, preklinjanje in glasno prepevanje, še zlasti med klici k molitvi. Kazen za metanje odpadkov na ulici je 6000 evrov in leto zapora. Pred vladnimi stavbami je prepovedano delanje selfijev ...

»FA ničesar ni prepustila naključju in je bila zelo konkretna glede pravil. Dekleta imajo odgovornost do igralcev in do reprezentance. Ne moremo si dovoliti, da bi nekaj ušlo nadzoru samo zato, ker se nismo dovolj pripravili. V Katarju ne vedo, kdo so ta dekleta, in bodo kaznovali vsakogar,« je povedal vir časnika The Sun.

Sasha Atwood je dekle Jacka Grealisha. FOTO: instagram

Anglija bo nastanjena v luksuznem hotelu Souq Al Wakra v središču Dohe, mnogi nogometaši bodo imeli spremljevalke, denimo Jack Grealish, ki hodi z zvezdnico Sasho Attwood, Jordan Pickford, ki prijateljuje z Megan Davison, in kapetan Harry Kane, ki je poročen s Kate.