Leverkusnu le točka proti novincu Kielu

Nemški nogometni prvak Bayer Leverkusen si je v tekmi 6. kola privoščil precejšen spodrsljaj. Na domačem terenu je igral le 2:2 proti novincu v tekmovanju Holsteinu Kielu. Izgubila je Borussia Dortmund, Union Berlin je bil boljši z 2:1.

Začetek tekme v Leverkusnu je sicer kazal, da bo domača ekipa upravičila status favorita, saj sta Victor Boniface in Jonas Hofmann poskrbela za vodstvo z 2:0 že po osmih minutah. Boniface pa je zadel še v 26., a zaradi prepovedanega položaja gol ni obveljal. A Leverkusenu se je nato ustavilo, v nadaljevanju pa je še tretjič v sezoni zapravil vodstvo z 2:0. V zadnji minuti dodatka prvega dela je Max Gschwill izid znižal, v 73. pa je z bele točke za 2:2 zadel Fiete Arp. Kiel je kljub pritisku domačih zdržal do konca in se z veliko točko tudi pomaknil z zadnjega mesta, kjer je zdaj Bochum.

Borussia je izgubila, za Union sta zadela Kevin Vogt in Yorbe Vertessen. Porurski ekipi je sicer uspelo znižati z golom Juliana Ryersona v drugem delu, a izenačenja ni bilo.

V nedeljo bo ekipa slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška in trenutno poškodovanega Kevina Kampla Leipzig gostovala pri prvem tekmecu Olimpije v konferenčni ligi Heidenheimu, v derbiju kroga se bosta v Frankfurtu pomerila Eintracht in Bayern.