Liga prvakov je zadnja Realova priložnost

Trener Zinedine Zidane in najboljši strelec Karim Benzema sta daleč od šampionske forme. FOTO: Javier Soriano/AFP

Josip Iličić ni bil najbolj razpoložen na drugi tekmi proti Laziu v treh dneh. FOTO: Miguel Medina/AFP



Iličić in Atalanta trčila ob Lazio

Legionarji 31.januar

Zakaj bi bilo slabo le Barceloni, če gre lahko slabo tudi nam. S takšnim vprašanjem in ob sila slabem vzdušju so se na spanec, če ga je sploh kaj bilo, odpravili v Realovem nogometnem taboru. Madridčani so v 20. kolu španske lige izgubili na domačem igrišču z Levantejem z 1:2.Prav nič jih niso potolažile niti katalonske dvorne intrige v zvezi s plačevanjem. Šampionski naslov jim je najbrž že spolzel skozi roke, zaostanek za rdeče-belimi Atleticovimi mestnimi tekmeci, ki so na gostovanju v Cadizu osvojili poln izkupiček (4:2), ob tekmi več znaša že 10 točk. Brezob stranski črti – zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 je v domači karanteni – ni bilo ustreznega taktičnega odziva z Realove klopi po zgodnji izključitviv 9. minuti in vodstvu po golu. Igra z desetimi možmi je zahtevala drugačne menjave, kot jih je izvedel Zidanov pomočnik. Zidane mu ni dal nikakršnih navodil, a taktična napaka je bila odločilna. Realova klop bi morala okrepiti obrambno vrsto in izločiti enega od napadalcev, so analitiki temeljito obdelali tekmo.Januar je bil za Real dobesedno črn. Teoretično izgubljena šampionska bitka je le še dopolnila seznam letošnjih polomov, med katerimi sta na vrhu izgubljeni bitki za kraljevi pokal in španski superpokal. Še zdaleč ne prvič, Realova edina priložnost za osvojitev vsaj ene lovorike v sezoni je v ligi prvakov. Tudi sicer je Real v svoji bogati zgodovini le redkokdaj osvajal dvojne lovorike v najprestižnejših tekmovanjih, državnem prvenstvu in pokalu prvakov ali ligi prvakov. Oziroma le trikrat, v petdesetih letih dvakrat in nazadnje v sezoni 2016/17.Realove težave v tej sezoni so izključno na igrišču. Eno med njimi upodablja kapetan. Obramba je zelo odvisna od njegove prisotnosti, pet tekem v treh tekmovanjih je Real izgubil, ko ni igral še poldrugi mesec 35-letni veteran. Eno v soboto proti Levanteju, drugo proti Alavesu. Računica je preprosta, če bi Real proti za razred slabšima tekmecema osvojil poln izkupiček, bi bil Atletico ulovljiv. Brez polaganja računov pred predsednikomje ne bo odnesel tudi Zidane. Šele na pol poti je sezona, a je že njegova najslabša. V sezoni 2017/18 je Real izgubil devet tekem v vseh tekmovanjih, zdaj jih je že osem. Toda tedaj je Real odigral 62 tekem, zdaj jih je komaj 28.Kar stain Atalanta dobrega naredila v prejšnjem kolu v Milanu in sredi minulega tedna v pokalnem tekmovanju, sta včeraj vse podrla. Lazio je bil drugič v treh dneh gost v Bergamu, a v boju za prvenstvene točke je bil boljši, s čimer je tudi prehitel Atalanto na lestvici.»Nisem razočaran, ker je moštvo pokazalo, da je v dobri formi. To je bila tekma, na kateri sem videl le neumne gole. Prvi je spremenil tekmo, Lazio je imel toliko prostora kot v vesolju,« porazu ni dajal večje teže domači trener, ki pa bo ob pogledu na lestvico lahko ugotovil, da je Atalanta na zadnjem, sedmem mestu med moštvi, ki se potegujejo za ligo prvakov ali celo naslov prvaka. Zaostanek za vodilnim Milanom je spet deset točk. A je tudi res, od tretjega mesta, na katerem je Juventus, jo ločijo le tri točke (36:39).Židane volje sta se z juga Italije vrnila Miha Zajc in Genoa, ki je v Crotoneju dosegla prepričljivo zmago, s katero se je še bolj odlepila od tekmecev za obstanek. Tudi Šempetrčan ohranja status prvokategornika, kar je zanj zelo pomembno. Po porazu v Neaplju se je na predzadnjem mestu zasidrala Parma.se tolaži s tem, da se mu obeta podaljšanje pogodbe, potem ko je klub lastniško prevzel AmeričanZadnje ure prestopnega roka niso prinesle ves teden napovedovane menjave. Bošnjak naj prišel k Interju, Čilenec k Romi. Toda menjava je bila zgolj računica brez krčmarja zastopnikov obeh igralcev. Direktor Interjaje bil jasen. »Bili so drzni in se pogajali, ne da bi se pogovarjali z lastniki. Zato so se pogajanja dejansko končala, še preden so se začela,« je razblinil vse neznanke.