Lionel Messi okužen s koronavirusom

Na evropski nogometni sceni je na novega leta dan odmevala novica iz Münchna o okužbah nekaterih Bayernovih nogometašev na počitnicah, med njimi tudi odličnega vratarja Manuela Neuerja. Dan pozneje pa slabe novice prihajajo tudi iz francoske metropole: med nogometaši, ki so bili pozitivno testirani na novi koronavirus, je tudi zvezdnik pariškega PSG Argentinec Lionel Messi! To je v nedeljo potrdilo vodstvo lige.

Že v soboto so pri PSG potrdili pet okužb, a ob tem niso sporočili imen, poročajo agencije. Ob Messiju so bili pozitivni tudi Juan Bernat, Nathan Bitumazala in Sergio Rico ter eden od klubskih delavcev, vsi seveda morajo v karanteno.

Iz pariškega kluba so ob tem sporočili, da se bo poškodovani Neymar do 9. januarja zdravil v domači Braziliji, trenirati pa naj bi začel čez tri tedne.