Lionel Messi tudi daje stotine milijonov evrov, ne le prejema

Na Camp Nou bodo Messi in drugi Barcelonini igralci lovili zaostanek z 0:2 iz prve polfinalne tekme poklanega tekmovanja.

Izjemno donosna štiriletna pogodba najboljšega nogometaša na svetuše naprej buri duhove v Španiji in po svetu.Barcelona in Messi sta leta 2017 sklenila sporno pogodbo, po kateri bo Messsiju pripadlo 555 milijonov evrov bruto po izteku pogodbe konec te sezone.Čeprav Argentinec ni ušel ostrim kritikam, je katalonski dnevnik El Periodico de Catalunya predstavil še drugo, za Messija bolj prijetno plat zgodbe. Messi je namreč res prejemnik najvišje plače na svetu za športnika, toda hkrati je tudi velik davkoplačevalec.Po pisanju časnika bo nogometaš v španski proračun plačal kar 370 milijonov € od skupnega zneska, zaradi česar je eden od največjih plačnikov v španski proračun. Od za marsikoga spornega zneska je 275 milijonov € običajnih davkov, preostalo navržejo še drugi. Samo od svoje zajamčene 138 milijonov € letne plače v španski proračun Messi prispeva 70 milijonov €.Po začetnem ogorčenju se sicer v Španiji in drugod po svetu Messijevi veliki prihodki nič več ne zdijo tako sporni. Messi si je vsak cent prislužil in prav zaradi njegovega slovesa ter mojstrovin služijo še vsi drugi. Po eni od analiz klubskih prihodkov jih je katalonskemu velikanu najmanj tretjino prislužil 33-letni zvezdnik.Barcelona je v sezoni 2019/20 imela 855 milijonov € prihodkov in 97 milijonov izgube. Njeni glavni finančniki so prepričani, da je pandemija preprečila, da bi klub presegel mejo milijarde €.Sicer je Barcelona včeraj izgubila prvo polfinalno tekmo v kraljevem pokalu proti Sevilli z 0:2 (). Povratna tekma bo 3. marca.