Liverpool in Chelsea korak bližje Manchester Cityju

Nogometaši Liverpoola so se s svojo prvo zmago v sezoni v Londonu, v 23. kolu elitne angleške lige so s 3:1 odpravili igralce Crystal Palacea, utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. Tako so nekoliko zmanjšali zaostanek za vodilnim Manchester Cityjem, ki je v soboto iztržil zgolj neodločen izid s Southamptonom. Zdaj »rdeči« ob tekmi manj zaostajajo za devet točk. Zaostanek za vodilnim Cityjem so zmanjšal tudi nogometaši Chelseaja, ki so z 2:0 dobili londonski derbi s Tottenhamom, tako da so ob tekmi več obdržali zaostanek točke za Liverpoolom.

Liverpool, ki je igral brez Sadia Maneja in Mohameda Salaha (oba sta na afriškem prvenstvu), je bil v prvem polčasu precej boljši, kar je potrdil z dvema goloma. Virgil van Dijk v osmi in Alex Oxlade-Chamberlain v 32. minuti sta poskrbela za vodstvo 2:0.

V 55. minuti je Odsonne Edouard zmanjšal zaostanek, nato pa so imeli Londončani še nekaj priložnosti. Da niso izenačili, je bil še posebej zaslužen vratar Alisson Becker, ki je večkrat rešil Liverpoolčane. Odlično je posredoval tudi po lobu Michaela Oliseja, saj je žogo izbil, tik preden bi prečkala golovo črto.

Za neučinkovitost so bili gostitelji kaznovani v 89. minuti, ko je Fabinho izkoristil najstrožjo kazen, zakrivil jo je vratar Vicente Guaita, ki je podrl Dioga Joto.

Hakim Ziyech (levo) je zabil pravi evrogol. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Še četrta zmaga Chelseaja nad Tottenhamom

Chelsea je zasluženo še četrtič v sezoni premagal Tottenham, dvakrat mu je to pred dnevi uspelo v ligaškem pokalu, na vseh tekmah pa ni prejel gola. Trener gostov Antonio Conte je tako zabeležil prvi prvenstveni poraz, njegova ekipa pa je zamudila možnost, da bi se približala vrhu.

Izbranci Thomasa Tuchla so imeli pobudo, toda veliko priložnosti v prvem polčasu niso imeli. Še najlepšo je zapravil Romelu Lukaku. Gostje priložnosti niso imeli, so pa prek Harryja Kana dosegli gol, ki pa ga je sodnik zaradi predhodnega prekrška nad Thiagom Silvo razveljavil.

Chelseajev pritisk na začetku drugega dela je vendarle obrodil sadove. Najprej je v 47. minuti Hakim Ziyech zabil pravi evrogol, potem ko je s približno 18 metrov žogo poslal tik pod stičišče prečke in vratnice. V 55. minuti je bil natančen še Silva, ki je izkoristil podajo Masona Mounta.

Domači nogometaši so imeli do konca še nekaj priložnosti, dve pa tudi tekmeci, Kepa Arrizabalaga, ki je v vratih Chelseaja zamenjal Eduarda Mendyja (ta na afriškem prvenstvu brani za Senegal), je ubranil strela Stevena Bergwijna in Kana.

Arsenal na domačem igrišču ni znal streti zadnjeuvrščenega Burnleyja, tekma se je razpletla brez golov, z neodločenim izidom 1:1 pa sta se razšla Leicester in Brighton.