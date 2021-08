Liverpool podaljšal s Hendersonom, Vlašić v West Ham

Angleški reprezentant Jordan Henderson je že desetletje član ekipe, ki jo sedaj vodi nemški trener Jürgen Klopp. Rdeči iz Anfielda, ki so zadnjo od šestih klubskih lovorik za zmago v ligi prvakov osvojil v sezoni 2018/19, podrobnosti pogodbe niso obelodanili.



Enaintridesetletni Henderson je za Liverpool od leta 2011 na 394 tekmah dosegel 30 golov in v tem času osvojil pet lovorik, poleg lige prvakov je osvojil še angleško prvenstvo in ligaški pokal, evropski superpokal in svetovni klubski naslov. Henderson igra v tretjem klubu, kariero je začel v Sunderlandu, leta 2009 pa je bil na kratko posojen Coventry Cityju.

Hrvaški reprezentant Vlašić v West Ham

Hrvaški nogometni reprezentant Nikola Vlašić se iz moskovske ekipe CSKA seli v West Ham United, petletna pogodba pa naj bi bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vredna 34 milijonov evrov. Triindvajsetletni Vlašić je bil lani izbran za najboljšega igralca ruske prve lige in je postal četrti najdražji hrvaški nogometaš vseh časov.



Vlasić je za ekipo iz ruske prestolnice zbral 33 golov na 108 tekmah. Iz splitskega Hajduka je leta 2017 prestopil v Everton, naslednje leto pa je odšel v CSKA, kjer je prvo sezono igral kot posojen igralec.



Pri belih iz Poljuda je igral od leta 2010 do 2017, prva štiri leta v mladinskih ekipah. Ravno na štadionu Hajduka bo na sporedu zadnja septembrska tekma kvalifikacij za SP 2022 slovenske nogometne reprezentance, ki se bo po obračunih s Slovaško in Malto iz Ljubljane preselila v prestolnico Dalmacije.

