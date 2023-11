Liverpoolčani v boju za obstanek

Nogometnemu klubu Evertonu je vodstvo angleškega prvenstva odvzelo deset točk zaradi kršenja finančnih pravil, je združenje Premier League zapisalo v izjavi za javnost. Everton je doslej v sezoni na 12 tekmah zabeležil 14 točk, kar bi ga sicer uvrščalo na 14. mesto prvenstvene lestvice. Z odvzemom desetih točk pa je zdaj 19. ter točkovno izenačen z zadnjeuvrščenim Burnleyjem.

Vodstvo lige je primer marca predalo neodvisni komisiji zaradi domnevnih kršitev finančnih pravil, predvsem glede prihodkov in finančne vzdržnosti.

Klub je že podal izjavo, da se bo na odločitev lige pritožil. »Klub meni, da je komisija izrekla popolnoma nesorazmerno in nepravično kazen,« so zapisali.

Modri iz Liverpoola so v izjavi dodali, da so z vodstvom lige sodelovali transparentno in delovali v dobri veri. »Strogost in resnost kazni niti pravično niti razumno ne odražata stanja predloženih dokazov,« poudarjajo pri Evertonu.

Ob koncu so zapisali, da bodo z zanimanjem spremljali tudi druge primere v zvezi s pravili finančne vzdržnosti v angleškem nogometu.