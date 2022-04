Liverpoolovi Beatli ostrigli ManCity

Liverpool ostaja v igri za vse štiri nogometne lovorike. Slab teden dni po derbiju premier league, bilo je neodločeno, so Liverpoolovci v polfinalu angleškega pokala na Wembleyju ugnali Manchester City, sicer brez nekaterih ključnih mož, s 3:2. Rdeči so prvi polčas dobili s 3:0, nebeškomodri so znižali, a premalo za zasuk. Za Liverpool bo to 15. finale v tem tekmovanju, prvi v zadnjih desetih letih. Varovanci Jürgena Kloppa so povedli v 9. minuti, ko je po podaji Andyja Robertsona iz kota z glavo zadel Ibrahima Konaté. V 17. minuti je napako storil rezervni vratar Cityja Zack Steffen, Američan je preveč okleval pri vrnitveni podaji Johna Stonesa, to je izrabil Sadio Mané za 2:0. Senegalec je zadel še v 45. minuti po voleju.

Jack Grealish je za ManCity znižal v 47. minuti, v 91. je mrežo zatresel še Bernardo Silva, a popolnega zasuka ni bilo. Trener Cityja Pep Guardiola je na klopi med drugim pustil tudi Kevina De Bruyna. City je tretjič zapored izpadel v polfinalu, nogometni Liverpool iz mesta glasbenih dolgolascev Beatlov pa v tej sezoni ostaja v igri za vse štiri lovorike. V angleški ligi sedem kol pred koncem zaostaja le točko za ManCityjem, v polfinalu lige prvakov se bo meril z Villarrealom, v finalu angleškega ligaškega pokala je že po 11-metrovkah premagal Chelsea. Finale angleškega pokala bo 14. maja, drugi finalist bo znan po nedeljski tekmi Chelsea – Crystal Palace (17.30).