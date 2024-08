Ljubljančani na pragu napredovanja, uspešni tudi Celjani in Mariborčani

Slovenski nogometni klubi so bili danes uspešni v mednarodni konkurenci. Celjani so zmagali v tretjem kolu kvalifikacij za evropsko ligo, Ljubljančani in Mariborčani pa za konferenčno ligo.

Slovenski prvaki so bili z 1:0 (1:0) boljši od irskega kluba Shamrock Rovers. Odkar se je za krmilo ekipe vrnil trener Albert Riera, so Celjani vendarle dočakali prvo zmago. V 34. minuti je Luka Menalo spretno vijugal med branilci tekmecev in po strelu z desne s šestih metrov premagal tudi Pöhlsa. V drugem polčasu se razmerje moči ni bistveno spremenilo, ritem igre pa je padel. Celjani so bili boljši in nevarnejši, a brez prave zaključne akcije.

Če bodo Celjani uspešni v seštevku dveh tekem, jih v zadnjem kvalifikacijskem kolu evropske lige čaka poraženec 3. kola kvalifikacij lige prvakov med švedskim Malmöjem in grškim Paokom iz Soluna. V primeru izpada in nadaljevanja v zadnjem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige pa se bodo Celjani pomerili z boljšim iz obračuna med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom.

Visoka zmaga Olimpije

Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo s 3:0 (1:0) premagali igralce Šerifa iz Tiraspola. Varovanci trenerja Victorja Sancheza so tako dobili še šesto uradno tekmo. S tem uspehom so si postavili dobre temelje za povratno tekmo prihodnji teden v Moldaviji, v primeru skupnega uspeha bodo v naslednjem kolu igrali proti poražencu dvoboja Elfsborg – Rijeka.

Ljubljančani so prešli v vodstvo v sodniškem dodatku prvega polčasa. Dino Kojić je prodrl v kazenski prostor, tam ga je spotaknil Matheus Lins, tako da je sodnik pokazal na belo točko. Za strel z nje se je odločil Pedro Lucas, ki je žogo poslal pod prečko za zasluženo vodstvo z 1:0. V 65. minuti je Olimpija podvojila prednost, potem ko je v nasprotnem napadu je Lucas na koncu lepo oddal žogo za hrbet Šerifove obrambe do Agustina Doffa, ki je nato stekel do roba kazenskega prostora in zadel za 2:0. Ob nenevarnih gostih je bilo v 84. minuti že povsem zasluženih 3:0 za domačo ekipo, strelec je bil David Sualehe, ki je dobro zadel z zunanjim delom čevlja z roba kazenskega prostora.

Soudani zadel za zmago Maribora

Mariborčani so z 2:1 (0:0) strli odpor Vojvodine. Štajerce je v 58. minuti v vodstvo popeljal Josip Iličić. Po prekršku nad Božićem je sodnik pokazal na enajstmetrovko, za strel se je odločil Iličić, a mu ga je Carević ubranil. Toda izkušeni Jojo je bil prvi pri odbiti žogi in jo poslal v mrežo.

Namesto povišanja vodstva je sledilo izenačenje. V 77. minuti je Caleb Zady Sery zadel malce z leve strani kazenskega prostora ob bližnji vratnici. Vojvodina je bila blizu novemu zadetku še v 96. minuti, vendar na srečo Mariborčanov ni bilo nobenega od gostov pred vrati po podaji v sredino.

Zato pa je v naslednji minuti Maribor le prišel do zasluženega zmagovitega gola, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Hilal Soudani.

Štajerci bodo v primeru skupnega uspeha v zadnjem kvalifikacijskem kolu igrali proti zmagovalcu dvoboja med finskim Ilvesom in švedskim Djurgardnom, prvi obračun se je končal z 1:1.