Zasuk v Ljubljani: lani so nanje vpili, letos jih kujejo v nebo

Ni dvoma o zasluženi lovoriki nogometašev Olimpije. Zeleno-beli imajo na lestvici 15 točk prednosti pred vijoličastimi, kar tri od štirih večnih derbijev v tej sezoni so dobili brez prejetega gola. Kdor ne razume teh dejstev in še naprej opleta z domnevno srečo, sodniki in teorijami zarote, živi v svojem svetu in njegovo mnenje izgublja na vrednosti hitreje kot dinar ob koncu 90. let prejšnjega stoletja.

Navijači odštevajo dneve do 20. in 21. junija, ko bodo na sedežu Uefe izžrebali pare 1. in 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov. Dotlej je še daleč, kdo ve, kaj se bo zgodilo v treh mesecih in s kakšno enajsterico bo krenil v misijo nemogoče slovenski prvak. Sporočilo Olimpijine sezone 2022/23 pa je močno že danes. Zakaj se splača vlagati v nogomet, s kom sta se sprva opekla Adam Delius in Igor Barišić in kaj se je spremenilo v letu dni zanju in trenerja Alberta Riero? Zakaj vlada v Ljubljani dobro ozračje za nadaljnje vlaganje v nogomet? Odgovori v komentarju.