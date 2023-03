Tudi Slovenija bo imela večje možnosti za nastop na SP 2026

Nogometno SP 2026 bo velikanski projekt. Na turnirju v Mehiki, ZDA in Kanadi bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, ki bodo odigrale 104 tekme, kar je 40 več kot na zadnjih SP po letu 1998. Skupaj bo svet spremljal 40 dni bojev za nogometni prestol, je na zasedanju v Kigaliju potrdila Svetovna nogometna zveza (Fifa).

Prvenstvo gre v smer udeležbe manj razvitih nogometnih držav, ki bodo dobile več priložnosti, v četrtek pa bo večina med njimi na 73. skupščini Fifa podprla kandidaturo predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina na predsedniškem mestu Fife za še eno štiriletno obdobje.

Finale bo 19. julija 2026

Svet Fife je v Kigaliju v Ruandi določil tudi, da bo finale SP 2026 na sporedu 19. julija, natančen datum prve tekme še ni znan, kljub temu pa velja ocena, da bo glede na format in potreben počitek za ekipe prvenstvo trajalo vsaj 40 dni.

Preberite tudi : Kek in Mijatović enotna: Čas za odhod v Nemčijo

Malo presenečenje je format s 104 tekmami, piše nemška tiskovna agencija dpa. Doslej je bila v igri tudi različica, da bo predtekmovalni del potekal po formatu s 16 predtekmovalnimi skupinami s po tremi ekipami. Ta različica bi prinesla povečanje števila tekem s 64 na 80. A prav ta format je bil deležen številnih kritik, ker je ekipi, ki je bila prosta, omogočal preračunljivost. Fifa je zato predlagala format tekmovanja z 12 predtekmovalnimi skupinami s po štirimi reprezentancami. V seštevku to pomeni 72 tekem.

Svetovno nogometno prvenstvo je nazadnje gostovalo v Mehiki leta 1986. FOTO: AFP

Ekipe, ki bodo v skupini zasedle prvo in drugo mesto, ter osmerico najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc nato čaka še 32 tekem drugega dela. Posamezni reprezentanci v boju za zmago novi format vsaj po številu tekem bistveno ne spremeni programa. Nazadnje je Argentina za zmago v Katarju 2022 morala nastopiti na sedmih tekmah, zdaj bo za naslov prvaka potrebnih osem.

V skupnem obsegu prvenstva pa si Fifa lahko mane roke. Z 48 reprezentancami bo zanimanje po svetu še večje, primerjava predlaganih formatov za SP 2026 pa razkriva, da se je Fifa odločila za različico s 24 tekmami več. Vsaka od reprezentanc bo odigrala najmanj tri tekme. Odpirajo se tudi vrata za nove trge, morda uvrstitev na SP uspe kateri od držav s pomembnim svetovnim gospodarstvom kot denimo Kitajski.

Tudi uradno 16 reprezentanc iz Evrope

Več tekem in reprezentanc pa odpira tudi trg na področju prodaje TV pravic. Fifa za obdobje 2023-2026 s tega naslova pričakuje okrog 11 milijard ameriških dolarjev prihodkov. V zadnjem triletnem obdobju je prihodek znašal 7,568 milijarde, kar je Fifa v Kigaliju tudi uradno potrdila.

Za projekcije je imela Fifa dovolj časa. Prireditelji SP so znani od leta 2018, povečanje števila udeležencev z 32 na 48 pa je bilo sklenjeno že januarja 2017. Zdaj je že jasno tudi, da bo na turnirju nastopilo 16 reprezentanc iz Evrope, torej tri več, kar vendarle pomeni večjo možnost za uvrstitev tudi za nekatere manjše ekipe, kakršna je denimo slovenska. Ob tem jih bo devet iz Afrike, osem iz Azije, po šest iz Južne Amerike in Concacaf (Severna in Srednja Amerika ter Karibi) ter ena iz Oceanije, dodatne kvalifikacije bodo dale zadnja dva predstavnika.