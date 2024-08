Ljubljančani preskočili še eno oviro na poti do Evrope

Nogometaši Olimpije so se zanesljivo uvrstili v četrto kolo kvalifikacij za konferenčno ligo. Potem ko so v prvi tekmi pred svojimi navijači s 3:0 odpravili igralce moldavskega moštva Šerifa, so tudi na gostovanju v Tiraspolu slavili zmago. V povratnem dvoboju so bili Ljubljančani boljši z 1:0 (0:0), tako da so napredovali s skupnim izidom 4:0.

Zmago je »zmajem« priigral Nemanja Motika. Srbski napadalec je v 87. minuti izsilil enajstmetrovko, ki jo je tudi sam izvajal. Potem ko je natančno meril v levi spodnji kot, je na razočaranje domačih privržencev zatresel mrežo Šerifa. Gostitelji so si sicer ustvarili nekaj lepih priložnosti, ki pa jih niso znali izkoristiti.

Zeleno-beli se bodo za evropsko jesen v zadnjem kolu kvalifikacij pomerili z nogometaši Rijeke, ki so v kvalifikacijah za evropsko ligo v gosteh z 0:2 izgubili z Elfsborgom in izpadli s skupnim izidom 1:3.