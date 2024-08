Ajdovci le dočakali prvo zmago v tej sezoni 1. SNL

Nogometaši Primorja so v četrtem kolu državnega prvenstva dočakali prvo zmago. Dosegli so jo na gostovanju v Lendavi, kjer so bili kar s 3:0 (1:0) boljši od igralcev Nafte.

Ajdovci so po treh porazih vendarle pokazali, da bodo lahko še mešali štrene v tej sezoni 1. SNL. Nafti, ki je pokazala zelo malo, so zabili tri gole in se z njo točkovno poravnali na lestvici.

Nogometaši Primorja so se prvega gola v tem DP veselili v 22. minuti. Po nesporazumu dveh domačih branilcev je žoga prišla do Domagoja Babina, ki jo je neoviran brez težav poslal v mrežo za vodstvo Ajdovcev. »Rdeče-črni« so podvojili prednost v 43. minuti, ko se je po nizki podaji Maja Fogca z leve strani pred vrati najbolje znašel Mark Gulič.

Tudi na začetku drugega dela so bili Lendavčani zelo bledi, izbranci trenerja Milana Anđelkovića pa so v 52. minuti bolj ali manj potrdili zmago, potem ko je odbito žogo po strelu Žana Beširja v mrežo iz bližine poslal Matic Zavnik.

Šele v 62. minuti so gostitelji sprožili kolikor toliko resen strel proti vratom Primorja, a tudi takrat Gašper Tratnik ni imel veliko dela. V 76. minuti je bilo precej nevarneje na drugi strani, ko je Žan Mauricio preprečil veselje Semirju Smajlagiću.

Nafta bo v 5. kolu prihodnjo soboto gostovala v Kopru, Primorje pa bo v petek gostilo Domžale.

Izidi 4. kola 1. SNL:

Nafta – Primorje 0:3 (2020; Babin 21., Gulič 42., Zavnik 51.)

nedelja (11. 8.)

Domžale – Olimpija (17.30)

Celje – Kalcer Radomlje (17.30)

Maribor – Mura (20.15)

ponedeljek (12. 8.)

Bravo – Koper (20.15)