Olimpija prvič v sezoni streljala s slepimi naboji

Olimpija si je v 4. kolu 1. SNL privoščila manjši spodrsljaj in je razveselila tekmece. Še najbolj Celjane, ki so skoraj zapravili visoko prednost. Zeleno-beli so v Domžalah potrdili obrambno formo na začetku sezone, v napadu pa so streljali s praznimi naboji.

»Enostavno nismo dosegli gola. Priložnosti je bilo dovolj, manjkala je zadnja podaja,« je le točko na gostovanju pri zadnjeuvrščenih Domžalčanih za televizijo Sportklub komentiral zeleno-beli zvezni igralec Peter Agba. Kako je tekmo videl Olimpijin trener Victor Sanchez? Koliko časa so na zmago v 1. SNL čakali Ajdovci?