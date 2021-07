Lotrič se vrača k Muri

Državni nogometni prvaki so danes poskrbeli za tretjo okrepitev v novi sezoni in obenem za drugega povratnika v moštvo. V klub se vrača Mitja Lotrič, ki je Fazanerijo zapustil pred sezono 2012/13. Pred Lotričem se je v ekipo vrnil tudi Nik Lorbek. Lotriča je po odhodu iz Murske Sobote pot vodila v Koper, velenjski Rudar in potem v tujino.



Tam je igral za ciprski Pafos, v sezoni 2019/20 pa je s Celjani osvojil naslov državnega prvaka. V zadnji sezoni je igral za nemškega drugoligaša iz Würzburga. Lotrič je za Muro v preteklosti odigral 18 tekem med drugoligaši in 26 med prvoligaši, ob tem pa dosegel štiri zadetke; skupno ima Lotrič v prvi ligi v Sloveniji 211 tekem in 46 zadetkov.



»Občutki so super, sploh, ko se vrneš domov po devetih letih. Komaj čakam, da ponovno zaigram na Fazaneriji in pred navijači. Vse skupaj je potekalo zelo hitro. Ko sem dobil klic športnega direktorja, nisem dolgo razmišljal, vesel sem, da sem lahko ponovno čarno-bejli. Obljubljam, da bom dal na vsaki tekmi svoj maksimum in prispeval svoj delež pri novih zmagah. Mi smo Mura!« je za spletno stran kluba dejal Lotrič.

