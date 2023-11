Luis Diaz blestel, Argentina in Brazilija sta se obrisali pod nosom

Svetovni prvaki Argentinci so v 5. krogu južnoameriških kvalifikacij za nastop na SP leta 2026 prvič izgubili. V Buenos Airesu je pred 57.200 gledalci z 2:0 slavila zasedba sosednjega Urugvaja. Brazilija pa je zabeležila drugi zaporedni poraz, potem ko je v Barranquilli izgubila proti Kolumbiji z 1:2.

V Kolumbiji je blestel v zadnjem času velikokrat izpostavljeni Luis Diaz. Ta je z dvema goloma v drugem polčasu domači reprezentanci zagotovil tri točke proti Braziliji.

V zadnjem času je nogometaš Liverpoola preživljal dramo v zasebnem življenju, saj so mu v domovini ugrabili očeta Manuela Diaza. Tega je gverilska skupina, ki sprva ni poznala identitete ugrabljenca, nato prejšnji teden izpustila, Diaz pa se je s svojima staršema prvič po ugrabitvi srečal ob zboru reprezentance na začetku tega tedna.

Brazilci so proti Kolumbiji povedli prek Gabriela Martinellija po vsega treh minutah, Diaz pa je mrežo nato zatresel v 74. in 78. minuti.

Kolumbija je po petih odigranih tekmah napredovala na tretje mesto in ima devet točk. Po porazu Argentine tako ostaja edina neporažena reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2026. Brazilija je zdrsnila na peto mesto in ima sedem točk.

Argentinci ostajajo prvi z 12 točkami, a so kot aktualni svetovni prvaki prvič zelenico zapustili sklonjenih glav. V čvrstem derbiju proti Urugvaju so na La Bomboneri izgubili z 0:2 in zabeležili prvi poraz po 25 kvalifikacijskih tekmah.

Lionel Messi je doživel poraz. FOTO: Luis Robayo/AFP

Za Urugvajce je najprej zadel Ronald Araujo v 40. minuti, kar je bil sploh prvi prejeti zadetek Argentine po finalu SP v Katarju, ko je hat-trick dosegel Francoz Kylian Mbappe.

Lionel Messi je s prostega strela v 56. minuti zadel okvir vrat, po njegovi izgubljeni žogi pa je na drugi strani po protinapadu v 87. minuti zadel Darwin Nunez.

Urugvaj je ostal na drugem mestu, a se svojim sosedom, ki jih je premagal prvič po letu 2013, približal na vsega dve točki.

Na preostalih tekmah je Bolivija z 2:0 premagala Peru in se dvignila z dna razpredelnice. Tam je zdaj prav Peru. Tekmi Venezuele in Ekvadorja ter reprezentanc Čila in Paragvaja sta se končali brez golov.

Berizzo ni več selektor Čila Argentinski trener Eduardo Berizzo ni več selektor nogometne reprezentance Čila. Berizzo je odstopil s položaja po neodločenem izidu v južnoameriških kvalifikacijah proti Paragvaju (0:0). Štiriinpetdesetletnik je po zadnjem obračunu proti Paragvaju oznanil odhod s položaja v upanju na boljše rezultate in uvrstitev na SP. Berizzo je 27. maja lani na selektorskem mestu zamenjal Martina Lasarta, kariero pa je začel prav leta 2007 kot tedanji pomočnik rojaka Marcela Bielse ob vodenju čilske reprezentance.

V naslednjem krogu se bosta 22. novembra prvič v teh kvalifikacijah na Maracani v Riu de Janeiru pomerili zasedbi Brazilije in Argentine. Preostale tekme so še Paragvaj - Kolumbija, Ekvador - Čile, Urugvaj - Bolivija in Peru - Venezuela.

Izidi:

Bolivija – Peru 2:0 (1:0)

Venezuela – Ekvador 0:0

Kolumbija – Brazilija 2:1 (0:1)

Argentina – Urugvaj 0:2 (0:1)

Čile – Paragvaj 0:0