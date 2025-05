Luis Enrique je genij

Uvrstitev Paris St-Germaina v münchenski finale lige prvakov, 31. t. m., je v ospredje potisnila trenerja Luisa Enriqueja. Česar Parižanom ni uspelo niti s trojčkom Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, jim je zdaj, ko v moštvu ni igralca s slovesom čarovnika. Že v prvi sezoni brez enega od največjih zvezdnikov je Enrique opravil čudovito delo in povsem preobrazil moštvo. Njegova filozofija in prijemi so navdušili tudi igralce.

»Trenerjeva filozofija je veliko teka, pritiska, obramba in napadanje,« je trenerjevo izhodišče v pogovoru za »Fútbol en Movistar Plus+« razkril steber obrambe Marquinhos. Veteran v pariškem moštvu, ki bo v sredo dopolnil 31 let, je poudaril tudi Enriquejevo neomajno držo.

»Pri njem ni odpuščanja, kdor ne daje vsega od sebe, in se ne žrtvuje, ne igra. Ni pomembno, ali gre za 18-letnega fanta ali 30-letnega veterana, kot sem jaz. Vsak ima zelo jasno vlogo, pomagati, kolikor je le mogoče. Vsak mora imeti odgovornost na igrišču.«

Madridčan in ri Realu vzgojeni Maročan Achraf Hakimi je svojega trenerja označil za genija. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Enrique, bivši igralec Reala in Barcelone ter zadnji, ki je osvojil ligo prvakov z Barcelono (2015), je še pred odhodom Kyliana Mbappeja napovedal, da mu bo lažje sestaviti igro in igralce brez velikih zvezdnikov. Svoje napovedi je uresničil, a tudi pojasnil svojo mnenje.

»Ne želim igralcev, ki pridejo samo zato, da nam naredijo uslugo. Moralo bi biti nasprotno. Želim igralce, ki želijo priti v tako edinstven klub, kot je PSG, v edinstveno mesto in edinstveno državo ter želijo pisati zgodovino kluba.«

Enrique je tudi priznal, da se ob športnemu direktorju Luisu Camposu in predsedniku Nasserju Al-Khelaifiju počuti varno in udobno. »Vsi želimo ustvariti moštvo, ki ga bodo navijači vzljubili,« je ideal 55-letnega Asturijca iz Gijona, ki je najlepšo pohvalo za svoje delo prejel od velikega junaka povratne tekme proti Arsenalu Achrafa Hakimija.

»Opravil neverjetno delo. Odkar je prišel v PSG, je v samo enem letu zgradil odlično ekipo. Trdo je delal, da je dosegel vse to. Je genij,« je z izbranimi besedami »nagradil« trenerja v Madridu rojeni Maročan.