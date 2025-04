Zmagovalec bo ob večerji spremljal, kdo bo naslednji tekmec

Trener Paris St-Germaina Luis Enrique je bil v četrtfinalnem dvoboju španskih trenerjev v nogometni ligi prvakov srečnejši in uspešnejši. Angleški izzivalec francoskih prvakov Aston Villa ni bil daleč od podaljška, potem ko je v Birminghamu že zaostajal z 0:2, a na koncu je zmaga s 3:2 zadoščala le za 18. tekmo brez poraza na svojem stadionu. Preobrat je preprečil italijanski vratar pri PSG Gianluigi Donnarumma. PSG je v Parizu zmagal s 3:1.

»Zaslužim si priznanje, kot si ga Unai in vsi španski trenerji po svetu, ki poskušajo uresničiti zamisli. Kar nas zanima je, da tekmujemo po svojih najboljših močeh in dajemo svojo predstavo o tem, kaj je nogomet. V tem smislu Unai, kot vsi drugi, poskušajo prenesti naše zamisli,« je bil filozofski Enrique in se preusmeril v polfinale. Kdo bo tekmec, Real ali Arsenal, bo znano nocoj.

»Doma si bom pripravil manjšo večerjo, da vidim, kdo bo nasprotnik, Anglež ali Španec. Če bo Anglež, bo to že tretji, s katerim se bomo pomerili v LP, če bo Španec, ga dobro poznam,« je bil v svojem slogu »jezičen« 54-letni Enrique.

Leto mlajši Unai Emery ni skakal od veselja, potegnil je črto čez odlično izvedbo Aston Ville v tej sezoni LP in dal jasno vedeti, kaj je naslednji in najpomembnejši cilj.

»Bili smo blizu. Toda vseeno moramo biti še malo boljši. Zelo sem ponosen na vse, kar smo naredili v LP. Ampak zdaj je za nas najpomembnejše, da znova ujamemo ligo prvakov. V šestih kolih je izziv uvrstitev v Evropo in LP,« je zaokrožil evropsko sezono 53-letni Bask.