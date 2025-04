| Nogomet PREMIUM

Učenec Arteta jeseni ukanil mentorja Enriqueja, a pomladi veje drugačen veter

Nocoj prva polfinalna tekma lige prvakov med Arsenalom in PSG, trenerja rojaka in prijatelja. Napadalna aduta Saka in Dembele. Zgodovina na strani Londončanov.

Galerija Mikel Arteta (desno) in Luis Enrique bosta za 90 minut pozabila na prijateljstvo. FOTO: Hannah Mckay/Reuters