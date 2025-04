Sprehod v parku se je skoraj spremenil v nočno moro

V nadaljevanju preberite:

Še enkrat več je liga prvakov pokazala, da v nogometu ni nič samoumevnega. PSG in Barcelona sta pričakovala sprehod v parku, kaj kmalu bi se spremenila v nočno moro. Aston Villa je bila le gol oddaljena od podaljška proti Parižanom, Borussia je Kataloncem prizadejala prvi poraz v letu 2025 in jih spomnila, da so bolj ranljivi, kot so si mislili.

Kaj so po prvih četrtfinalnih tekmah povedali Unai Emery, Luis Enrique, Ousmane Dembele, Hansi Flick in Serhou Guirassy? Zakaj je imel Dembele mešane občutke?