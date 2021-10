Luka Elsner na klopi belgijskega velikana

Slovenski strokovnjak Luka Elsner je novi trener Standarda iz Liegea, je belgijsko moštvo sporočilo na spletni strani.



Devetintridesetletni Elsner je sicer konec januarja podpisal 3,5-letno pogodbo z belgijskim Kortrijkom, zdaj pa se bo preselil v Liege in prevzel vodenje enega največjih belgijskih klubov, ki je osvojil naslov državnega prvaka desetkrat, pokal pa osemkrat.



Elsner je sicer s Kortrijkom po desetih krogih belgijskega prvenstva zasedal osmo mesto, ob koncu januarja pa je bilo moštvo ob njegovem prevzemu 15. Standard je trenutno 12., kar ni zadovoljilo visokih apetitov klubskega vodstva. To je tako v ponedeljek odpustilo Mbaya Leya, v upanju na boljše rezultate pa je danes objavilo prihod Elsnerjev prihod.



Član znamenite nogometne družine je doslej v Sloveniji vodil Domžale in Olimpijo, v tujini pa ciprski klub Pafos, v Franciji Amiens ter v Belgiji še Union Saint-Gillois.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: