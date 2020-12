Luka Modrić pri Realu do leta 2022

Na zadnjem mundialu je bil udarni as drugouvrščene hrvaške reprezentance. FOTO: Denis Lovrović/AFP

Privrženci Real Madrida in posledično tudi hrvaške nogometne reprezentance so dobili lepo božično-novoletno darilo. Pri slovitem klubu so namreč okrog polnoči potrdili, kot sta objavila športna dnevnika iz španske metropole Marca in AS, da boše naprej, in sicer še dve leti, nosil beli madridski dres.Prvič ga je oblekel leta 2012 ob prihodu iz Tottenhama. Sloviti Portugalecje takrat s klopi vodil nogometaše Reala, za uresničitev svojih sanj o lovorikah pri prestižnem klubu pa je sporočil svojim nadrejenim v pisarni: "Pripeljite mi tega fanta." Real je takrat na račun Londončanov poslal 35 milijonov evrov, za hrvaškega asa, doma iz okolice Zadra, pa se je začelo novo pravljično nogometno obdobje. Užival je v slehernem trenutku na Santiago Bernabeuu, v zvezdniškem moštvu pod žarometi evropskih aren nenehno igral eno od vodilnih vlog. Obenem je prispeval velik delež k prepoznavnosti hrvaške reprezentance, jo vodil do senzacionalnega 2. mesta na zadnjem mundialu, kjer je obenem postal najboljši nogometaš tekmovanja in pozneje tudi nogometaš leta v svetu. Prav ta podpis nove pogodbe pa nogometaša ohranja na visoki tekmovalni ravni, kar bo seveda koristno tudi za izbrano naših južnih sosedov, tekmecev slovenskih nogometašev v bližnjih kvalifikacijah za SP 2022.Toda 35-letniku so napovedovali tudi slovo od Madrida, bogatih ponudb za končnico nogometne poti je bilo na mizi precej. Podobno kot pred leti zaalitudi iz severnoameriške MLS. Toda v Madridu, kjer je v zadnjih mesecih igral z izjemo nastopa proti Granadi prav vse prvenstvene tekme, so se odločili, da ga bodo obdržali. "Ta nogometaš zvezne vrste je omrežil vsakogar s svojo igro, z vznesenostjo in obnašanjem na igrišču ter ob njem," so v komentarju pri Marci zapisali ob novici o novi pogodbi za Luko Modrića.