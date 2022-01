Lukaku se je opravičil, kazen naj bi bila vrtoglava

Potem ko Romeluja Lukakuja trener Thomas Tuchel kazensko ni uvrstil v ekipo za nedavni ligaški dvoboj z Liverpoolom, se je belgijski zvezdnik, sicer najdražja okrepitev Chelseaja v zgodovini kluba, javno opravičil za besede, ki jih je izrekel v intervjuju za Sky Italia. Za intervju v klubu za nameček sploh niso vedeli, Lukaku pa se je v njem lotil trenerja in spregovoril o želji, da bi nekoč spet oblekel dres milanskega Interja. »Veste, kakšno vez imam s tem klubom od najstniških let, zato povsem razumem vašo jezo,« je v posneti izjavi navijače nagovoril Lukaku, ki se je s Tuchlom po tekmi z Liverpoolom dobil na posebnem sestanku. »Na meni je, da si povrnem vaše zaupanje. To ni bil pravi trenutek,« se je s pepelom posul Lukaku.

Pred sredino tekmo polfinala ligaškega pokala, Chelsea se bo pomeril z mestnim tekmecem Tottenhamom, ki ga vodi nekdanji trener modrih Antonio Conte, je Tuchel napovedal, da bo Lukaku denarno kaznovan in da bo kazen tudi sprejel.

»Kar se je zgodilo, se je zgodilo. To ni majhna stvar, ni niti največja, zato njegov povratek ni nemogoč, absolutno ne. Zdaj bomo to poskušali dokazati. Kaznovan bo in seveda mora to sprejeti,« je dejal Tuchel, Chelsea pa sicer ni potrdil navedb v medijih, ki so se razpisali o kar 600.000 evrov težki kazni. Lukaku se je Chelseaju v poletnem prestopnem roku iz milanskega Interja priključil v zameno za 115 milijonov evrov.