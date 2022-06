Macron priznal: Res je, Mbappeju sem svetoval, da ostane v Franciji

»Nikoli nisem posredoval v nobenem prestopu,« je Emmanuela Macrona citiral španski športni časnik MARCA. »Preprosto si kot vsak državljan, ko gre za športne teme, želim videti dobro igro in navijati za svojo ekipo, v mojem primeru Marseilla,« je nadaljeval Macron.

Prvi zvezdnik francoske reprezentance in napadalec Paris Saint-Germaina, sicer velikega tekmeca Marseilla, Kylian Mbappe, je pred zadnjo tekmo sezone v ligue 1 tudi javno napovedal, da bo s pariškim prvoligašem podaljšal pogodbo, čeprav se je zdelo, da je že vse pripravljeno za njegovo selitev k madridskemu Realu. Odločitev Mbappeja je naletela na številne kritike zaradi bojda astronomske plače in ostalih ugodnosti, ki so jo še vedno rosno mlademu Parižanu obljubili premožni katarski lastniki. Kontroverzno poslovanje kluba javno podpira tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki pa je opozoril, da Parižane tako kot ostale (morebitne) kršitelje finančnih pravil Uefe čaka kazen.

»Da, res je, da sem se pred njegovo končno odločitvijo o prihodnosti pogovarjal s Kylianom Mbappejem,« je še dodal Macron. »Omejil sem na povsem neformalen nasvet, da naj ostane v Franciji. Menim, da je moja odgovornost, da kot predsednik branim državo, ko ga o tem neformalno in prijateljsko vprašajo,« je pristavil Macron.

Francija je v petek zvečer odigrala prvo tekmo nove sezone lige narodov in prvič v vlogi branilke naslova presenetljivo izgubila z Dansko (1:2). Mbappe je zaradi poškodbe odigral le prvi polčas, tekma, na kateri je edini gol za Francijo zabil Karim Benzema, pa je bila pod posebnim drobnogledom zaradi nedavnih dogodkov s finala lige prvakov. Na štadionu Stade de France je Benzemajev Real premagal Liverpool z 1:0, okrog nacionalnega štadiona pa se je zvrstilo več incidentov, ki so preložili začetek tekme za več kot 30 minut. Organizirane tolpe so nato napadale in ropale navijače na ulicah po zadnjem sodnikovem žvižgu, tokrat pa naj bi bilo v Saint-Denisu precej bolj mirno.

»Sočustvujem z vsemi, ki jim kljub temu, da so plačali vstopnico, ni uspelo priti na štadion. Tem ljudem je treba čim prej povrniti denar. Želim tudi maksimalno transparentnost: vladi sem naročim, da zadeve razjasni, potrebno je poiskati odgovorne in Francozom, Britancem ter Špancem predstaviti dogodke do najmanjše podrobnosti,« je dodal Macron.