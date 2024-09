Madridčan z Realovim DNK Victor Sanchez je že postal navdušen Ljubljančan

V nadaljevanju preberite:

Glavni operativec Igor Barišić, direktor in desna roka predsednika Adama Deliusa, je mož, ki je bil »strelovod« ne le ob porazih, temveč tudi takrat, ko so zeleno-beli osvajali lovorike. Zdaj, ko ji gre vse kot po maslu, kaže, da se bo črni raček slovenskega klubskega nogometa le spremenil v belega laboda.

V velikem pogovoru za Delo je Barišić razkrival, kako so prepričali trenerja Victorja Sancheza, da je prišel v Ljubljano in Slovenijo. »Navdušila ga je Ljubljana,« je povedal in poudaril, kako pomemben je njegov prihod v 1. SNL, ki je z Olimpijinimi predstavami v kvalifikacijah za evropsko ligo postala bolj cenjena. Barišić verjame o dvojni lovoriki, navdušile so ga tudi predstave Slovenije na evropskem prvenstvu, medtem ko ni najbolj ogret za prihod turškega poslovneža v Ljudski vrt. Kaj ga je najbolj zmotilo?