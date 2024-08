Olimpijin šov v Stožicah, litovski v Celju, le v Mariboru brez evropske jeseni

V nadaljevanju preberite:

Sanjsko in nepozabno v Stožicah, čudovito na štadionu Z'dežele. Ljudski vrt? Ni se izšlo. Olimpija – Rijeka 5:0! Celje – Pjunik 4:1, Maribor – Djurgarden 0:1. To je izkupiček slovenskega trojčka v povratnih tekmah kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Ljubljančani so se še drugič zapored uvrstili v to tekmovanje, Celjani prvič. Mariborčani še čakajo na preboj v tretji kakovostni razred. Olimpija in Celje bosta danes v Monte Carlu izvedela tekmece v konferenčni ligi. Za preboj med 36 najboljših sta si prislužila po 3,17 milijona evra.