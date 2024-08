Olimpija in Celje z realnimi možnostmi še za evropsko pomlad

V nadaljevanju preberite:

Olimpija in Celje lahko upravičeno sanjata tudi o evropski pomladi. Evropska jesen se bo začela 3. oktobra, končala pa 19. decembra. Napredovalo bo 24 najboljših od 36 klubov. Skupno bo 108 tekem. Najboljših osem klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, medtem ko bodo klubi med 9. in 24. mestom igrali še še šestnajstino finala.

Natančen spored bo znan danes, toda v ljubljanskem in celjskem nogometnem taboru so lahko zadovoljni z razpletom računalniškega žreba. Olimpija bo v Stožicah gostila avstrijski LASK, belgijski Cercle Brugge in severnoirski Larne, v gosteh pa bo igrala proti nemškemu Heidenheimu, finskemu HJK in poljski Jagiellonii, ki bo gostovala tudi v Celju.