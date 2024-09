Pod evropske žaromete v Ljubljani in Celju za 50 evrov

Po uspešnih kvalifikacijah in 7. kolu 1. SNL se je klubski nogomet za dober teden dni umaknil reprezentančnemu, a v Stožicah in v Celju ne počivajo. Ne le zato, ker bo v Ljubljani jutri in v ponedeljek igrala reprezentanca, v polnem teku so tudi priprave na jesen v Evropi in skupinski del konferenčne lige.

Olimpija bo v konferenčni ligi jeseni igrala drugič zapored, lanski debi se je začel slabo, končal pa zelo spodobno, z zmago nad Slovanom v Bratislavi. Letos so cilji še višji, moštvo Olimpije trenutno deluje kot brezhibno naoljen stroj, zato se tudi gledalci v Ljubljani v večjem številu selijo na tribune Stožic.

FOTO: Jože Suhadolnik

Paketi za imetnike sezonskih vstopnic NK Olimpija so že v prodaji, danes ob 12. uri pa bodo lahko svoj paket za tri domače tekme skupinskega dela kupili še vsi ostali. Paket stane 50 evrov, za enako ceno so se odločili tudi v Celju, kjer se bo prodaja paketov začela 10. septembra.

Domače tekme Olimpije: LASK (24.10), Larne (28.11), Cercle Brugge (12.12); domače tekme Celja: Bašakšehir (24.10), Jagiellonia (28.11), New Saints (19.12).